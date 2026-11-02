В Госдуме рассказали, как подтвердить стаж при потере трудовой книжки Депутат Кавшар: подтвердить трудовой стаж можно в Социальном фонде РФ

Москва2 ноя Вести.Чтобы подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки или неполных в ней записей, нужно обновить индивидуальный лицевой счет через Соцфонд РФ или предъявить его сотрудникам подтверждающие документы, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонору Кавшар (ЛДПР).

Если трудовая книжка была утеряна или содержит неполную информацию, данные персонифицированного учета можно обновить. Для корректировки информации о трудовой деятельности нужно обратиться в Социальный фонд. Удобнее всего делать это через "Госуслуги" пояснила депутат

По ее словам, СФР запросит информацию у работодателя или его правопреемника в случае, если организации уже не существует, после чего обновит данные. Можно предоставить документы и самостоятельно: подойдут трудовые договоры, справки от работодателя, зарплатные ведомости, выписки из приказов, архивные данные и прочее.