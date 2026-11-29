В Госдуме рассказали, какие сведения попадут в IMEI-базу Депутат Боярский: личные данные россиян в IMEI-базу вносить не планируют

Москва29 ноя Вести.Паспортные данные и прочие сведения о владельцах мобильных устройств в российскую IMEI-базу вносить не собираются: реестр создается исключительно для учета идентификаторов самих аппаратов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью РИА Новости.

База предназначена для учета идентификаторов мобильных устройств. Предполагается хранение IMEI и зашифрованного технического идентификатора SIM-карты (IMSI). Сведения о владельцах устройств, включая паспортные данные, вносить в базу не планируется сказал он

Точную продолжительность хранения информации в реестре парламентарий не назвал, уточнив, что она будет храниться согласно правилам его работы. Отдельного порядка удаления IMEI при утилизации телефона, по его словам, пока не предусматривается.

База IMEI-номеров начнет действовать с 1 марта 2027 года в рамках закона о новых мерах защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников, который ранее подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Боярский разъяснял, что аппараты, уже работающие в сетях связи страны, попадут в реестр автоматически, без каких-либо действий со стороны владельцев, и отдельный переходный период не потребуется. Регистрация привезенных из-за границы смартфонов будет бесплатной, на нее отводится две недели, после чего устройство перестанет обслуживаться в сетях. Мера, помимо прочего, позволит пресекать нелегальный импорт устройств.

IMEI представляет собой уникальный 15-значный номер устройств с поддержкой сотовой связи — мобильных телефонов, планшетов и умных часов. Такой набор цифр присваивается аппарату производителем и изменению не подлежит.