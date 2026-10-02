Аксаков: банкоматы для цифрового рубля могут появиться в 2027 году

В Госдуме рассказали о появлении банкоматов для обналичивания цифрового рубля Аксаков: банкоматы для цифрового рубля могут появиться в 2027 году

Москва2 окт Вести.Банкоматы для снятия наличных со счета в цифровых рублях могут появиться в РФ в следующем году, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Технологически да, это возможно и реализуемо. В принципе, это не сложная задача, думаю, можно и в следующем году ответил депутат о возможности появления таких банкоматов

В сентябре зампредседателя ЦБ Зульфия Кахруманова заявила, что Банк России работает над возможностью снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля.