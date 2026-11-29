Депутат Боярский: смартфон после кражи может попасть в черный список IMEI

В Госдуме рассказали, почему смартфон может попасть в черный список IMEI Депутат Боярский: смартфон после кражи может попасть в черный список IMEI

Москва29 ноя Вести.Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, при каких условиях смартфон может быть занесен в черный список международного идентификатора мобильного оборудования International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Российская база IMEI-номеров начнет работать 1 марта 2027 года.

Основанием для включения устройства в список запрещенных может стать его кража или использование в противоправных целях сообщил депутат

По словам Боярского, владелец сможет восстановить статус устройства, для этого предусмотрен специальный механизм.

IMEI – это 15-значный номер устройства, имеющего поддержку сотовой связи. Данный уникальный набор цифр устройство получает на заводе, где было изготовлено. Изменить номер нельзя.