Москва17 нояВести.Селедка под шубой представляет собой разновидность винегрета. Об этом говорится в опубликованном Росстандартом тексте ГОСТа, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно закрепленному в ГОСТ рецепту, основными ингредиентами этого блюда являются слабосоленая или пряного посола сельдь, картофель, морковь, свекла, а также майонез.
Холодная закуска (салат) - разновидность русского винегрета, представляющая собой соленую сельдь и подготовленные овощи, выложенные слоями и заправленные соусом майонезговорится в публикации
При этом, как отмечается, в блюде по стандарту допускается наличие дополнительных ингредиентов, таких как репчатый лук, вареные яйца, яблоки и зелень. Также допускается использование пастернака, репы и корня сельдерея.