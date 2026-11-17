В ГОСТ сочли селедку под шубой разновидностью винегрета ГОСТ назвал селедку под шубой разновидностью винегрета

Москва17 ноя Вести.Селедка под шубой представляет собой разновидность винегрета. Об этом говорится в опубликованном Росстандартом тексте ГОСТа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно закрепленному в ГОСТ рецепту, основными ингредиентами этого блюда являются слабосоленая или пряного посола сельдь, картофель, морковь, свекла, а также майонез.

Холодная закуска (салат) - разновидность русского винегрета, представляющая собой соленую сельдь и подготовленные овощи, выложенные слоями и заправленные соусом майонез говорится в публикации

При этом, как отмечается, в блюде по стандарту допускается наличие дополнительных ингредиентов, таких как репчатый лук, вареные яйца, яблоки и зелень. Также допускается использование пастернака, репы и корня сельдерея.