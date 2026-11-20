В ГП подтвердили экстрадицию в РФ подозреваемого в пиратском захвате Arctic Sea Кипр экстрадировал в РФ подозреваемого в пиратском захвате Arctic Sea

Москва20 ноя Вести.Генпрокуратура РФ подтвердила, что власти Кипра одобрили выдачу Алексея Керцгура, подозреваемого в причастности к захвату сухогруза Arctic Sea в 2009 году.

Судно под флагом Мальты следовало из Финляндии в Алжир с российским экипажем из 15 человек и грузом древесины стоимостью 2 миллиона долларов.

По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Кипра обеспечивают выдачу Алексея Керцгура для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 227 УК РФ (пиратство) рассказали в пресс-службе российской Генпрокуратуры

Сухогруз Arctic Sea с экипажем из 15 моряков исчез в конце июля 2009 года. Судно было обнаружено недалеко от африканского островного государства Кабо-Верде в середине августа, где позднее была проведена операция по его освобождению. Операция была проведена моряками Черноморского флота России.