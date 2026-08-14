Власти Грузии продали с аукциона бывшее здание Информационного центра НАТО и ЕС

В Грузии через аукцион продали здание Информационного центра НАТО и ЕС Власти Грузии продали с аукциона бывшее здание Информационного центра НАТО и ЕС

Москва14 авг Вести.Здание в центре Тбилиси, в котором с 2005 года по инициативе президента Михаила Саакашвили располагался офис Информационного центра НАТО и ЕС, продали с аукциона. Об этом сообщило местное агентство Business media.

Здание, которое находилось на балансе МИД Грузии, было продано частным инвесторам за 34,8 млн лари (около $13,3 млн).

Торги проводило Национальное агентство госимущества. Стартовая цена продажи составила 14 млн лари ($5 млн).

Имена покупателей не разглашаются. Известно, что грузинские бизнесмены, купившие здание, обязаны будут заключить отдельное соглашение с Национальным агентством культурного наследия Грузии. Им придется взять на себя обязательство по сохранению облика здания.

В течение ближайших четырех лет новые владельцы должны инвестировать в объект около 1,9 миллиона долларов. Отмечается, что в здании откроют отель и объекты общепита.

Ранее сообщалось, что МИД Грузии прекратил функционирование Информационного центра НАТО и ЕС в 2025 году.