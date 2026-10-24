Москва24 октВести.В Индии танкер Unity с российскими моряками на борту отбуксировали ближе к берегу из-за приближающегося шторма.
Об этом ТАСС сообщила родственница одного из членов экипажа.
Надвигается очередной шторм. Танкер отбуксировали чуть ближе к берегу. Это хотели сделать немного раньше, но не получилось техническисказала собеседница агентства
В конце сентября генеральное консульство России в Калькутте сообщило о похожем случае: тогда танкер с российским экипажем тоже пережил сильный шторм.