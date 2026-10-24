ТАСС: танкер с российскими моряками отбуксировали в Индии из-за шторма

В Индии танкер с россиянами спрятали ближе к берегу от непогоды ТАСС: танкер с российскими моряками отбуксировали в Индии из-за шторма

Москва24 окт Вести.В Индии танкер Unity с российскими моряками на борту отбуксировали ближе к берегу из-за приближающегося шторма.

Об этом ТАСС сообщила родственница одного из членов экипажа.

Надвигается очередной шторм. Танкер отбуксировали чуть ближе к берегу. Это хотели сделать немного раньше, но не получилось технически сказала собеседница агентства

В конце сентября генеральное консульство России в Калькутте сообщило о похожем случае: тогда танкер с российским экипажем тоже пережил сильный шторм.