Трое человек задержаны по подозрению в ритуальном убийстве ребенка в Индии

В Индии тетя организовала ритуальное жертвоприношение восьмилетней племянницы Трое человек задержаны по подозрению в ритуальном убийстве ребенка в Индии

Москва16 ноя Вести.Троих человек задержали по подозрению в похищении и ритуальном убийстве восьмилетней девочки в штате Джаркханд в Индии, сообщает The Times of India.

Ребенок пропал 8 ноября в деревне Чатти-Анантапур. Поначалу мать пропавшей девочки пыталась найти ее самостоятельно, однако после безуспешных поисков обратилась в полицию.

Через пять дней полицейские нашли тело ребенка в кустах рядом с рисовым полем, примерно в 150 метрах от ее дома. На следующий день стало известно о задержании подозреваемых по этому делу – ими оказались 35-летняя тетя девочки, 32-летняя женщина и 27-летний мужчина.

Предполагаемых участников преступления доставили в суд. Позднее их заключили под стражу. По информации следствия, тетя погибшей занималась целительством и практиковала оккультные обряды. Полиция считает, что она решила принести племянницу в жертву при полной луне, желая получить магическую силу.

В ходе обысков правоохранители обнаружили серп со следами крови, а также одежду и предметы, использовавшиеся в ритуалах.

Ранее в Индии спасли двухмесячного ребенка, который был похищен для ритуального жертвоприношения.