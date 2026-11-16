Москва16 нояВести.Троих человек задержали по подозрению в похищении и ритуальном убийстве восьмилетней девочки в штате Джаркханд в Индии, сообщает The Times of India.
Ребенок пропал 8 ноября в деревне Чатти-Анантапур. Поначалу мать пропавшей девочки пыталась найти ее самостоятельно, однако после безуспешных поисков обратилась в полицию.
Через пять дней полицейские нашли тело ребенка в кустах рядом с рисовым полем, примерно в 150 метрах от ее дома. На следующий день стало известно о задержании подозреваемых по этому делу – ими оказались 35-летняя тетя девочки, 32-летняя женщина и 27-летний мужчина.
Предполагаемых участников преступления доставили в суд. Позднее их заключили под стражу. По информации следствия, тетя погибшей занималась целительством и практиковала оккультные обряды. Полиция считает, что она решила принести племянницу в жертву при полной луне, желая получить магическую силу.
В ходе обысков правоохранители обнаружили серп со следами крови, а также одежду и предметы, использовавшиеся в ритуалах.
Ранее в Индии спасли двухмесячного ребенка, который был похищен для ритуального жертвоприношения.