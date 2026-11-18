В "Иннопрактике" указали на засилье дженериков на рынке лекарств "Иннопрактика": ситуация в фарме сложная, более 75% – дженериковые препараты

Москва18 ноя Вести.Ситуация в фармацевтической отрасли сегодня сложная, так как свыше 75% препаратов являются дженериками. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.

"Иннопрактика" ведет системную работу с правительством по развитию отечественных фармацевтических инноваций полного цикла.

В фарме сейчас ситуация сложная, потому что очень много дженериков, более 75% – это дженериковые препараты. Но мы очень плотно работаем с Минздравом, Минобрнауки и Минпромторгом, чтобы совместить все технологические заказы и дорастить наши фармпрепараты буквально от скрининга молекулы до внедрения в промышленность. Это определенная платформа – сейчас на ней разрабатывается пять инновационных препаратов, которые будут внедрены в промышленность рассказала Попова

Ранее сообщалось, что доля дженериков в розничном потреблении лекарств в России достигла 87,2% в первом квартале 2026 года. По итогам прошлого года воспроизведенные препараты занимали 86,3% рынка в натуральном выражении и 72,3% – в денежном.