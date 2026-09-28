Москва28 сен Вести.Доля воспроизведенных лекарственных препаратов (дженериков) в розничном потреблении лекарств в России достигла 87,2% в первом квартале 2026 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. По итогам 2025 года дженерики занимали 86,3% рынка в натуральном выражении и 72,3% — в денежном.

По данным аналитиков, на всем фармацевтическом рынке, включая аптечную розницу и государственные закупки, доля дженериков в 2025 году составила 87,6% в натуральном и 63,2% в денежном выражении. Доля локализованных препаратов достигла 69,3% в упаковках. После ухода ряда иностранных компаний основную нагрузку по обеспечению пациентов лекарствами взяли на себя российские производители.

К моменту истечения патента на рынок выходят воспроизведенные препараты, которые зачастую выпускаются по более продвинутым технологиям отметил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк

Наиболее заметно импортозамещение идет в категориях препаратов для лечения хронических и социально значимых заболеваний, включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также ожирение. В частности, российские компании расширили предложение препаратов на основе семаглутида после прекращения поставок оригинального препарата датской компании Novo Nordisk. В 2026 году эта категория насчитывает 13 торговых наименований и 39 позиций с учетом дозировок (SKU) против 9 наименований и 29 SKU годом ранее.

Дальнейшее развитие рынка дженериков, по оценкам экспертов, будет зависеть от регулирования, скорости регистрации новых препаратов, конкуренции производителей и стабильности поставок. По прогнозу DSM Group, к 2030 году доля дженериков на российском фармрынке может достичь 67% в денежном выражении.