В Ираке заблокировали Telegram В Ираке заблокировали Telegram на 30 дней за нарушения

Москва16 ноя Вести.В республике Ирак вслед за королевством Иордания заблокирован доступ к мессенджеру Telegram на 30 дней. Такой строк, по мнению властей страны, достаточен для устранения нарушений руководством соцсети и удаления контента, нарушающего законы Ирака.

Управление по СМИ и связи решило заблокировать доступ к Telegram по указанию премьер-министра, так как операционная компания не выполняет требования законодательства и не предприняла требуемых от нее действий для удаления нарушающего правила контента. В этой связи приняты данные меры, компании дается 30 дней на урегулирование юридического статуса говорится в сообщении пресс-службы правительства Ирака

Ранее иорданское Управление общественной безопасности сообщило о блокировке доступа к Telegram, так как приложение угрожает национальной безопасности как площадка для распространения идей экстремизма и фундаментализма, а также для совершения киберпреступлений.