В Иране отказали МАГАТЭ в доступе к атакованным объектам без осуждения ударов Иран потребовал от МАГАТЭ осудить военные атаки на ядерную инфраструктуру

Москва29 ноя Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может требовать доступа к иранским ядерным объектам, подвергшимся нападениям, пока публично не осудит удары по ним.

Об этом заявил руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает государственная телерадиокомпания исламской республики.

По словам Эслами, все ядерные объекты страны находились под контролем агентства, а их размещение под землей продиктовано вопросами защиты от потенциальных угроз и ударов со стороны США и Израиля, а не стремлением к секретности.