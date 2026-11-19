Стали известны условия возобновления проверок МАГАТЭ в Иране МАГАТЭ сможет возобновить проверки в Иране после прекращения боевых действий

Москва19 ноя Вести.Возобновление проверок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране будет возможно только в случае прекращения военных действий и устранения всех угроз новой агрессии.

Об этом говорится в совместном заявлении от имени КНР, Ирана и РФ, которое российская сторона озвучила на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, его цитирует агентство РИА Новости.

Представители стран подчеркнули, что безоговорочное настаивание на осуществлении гарантий в обычном режиме на ядерных объектах в Иране без должного учета объективных препятствий, обусловленных актами агрессии и сохраняющимися угрозами применения силы, не способствует полноценному возобновлению проверок МАГАТЭ.

Такое возобновление возможно лишь при условии полного прекращения военных действий, устранения всех угроз возобновления агрессии, а также предоставления убедительных гарантий того, что подобные нападения и угрозы их совершения не повторятся сказано в заявлении

Между тем, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не может возлагать ответственность за удары по Запорожской атомной электростанции на одну из сторон украинского конфликта из-за наличия технического мандата организации.

Кроме того, Гросси объяснил, почему организация в своих докладах уклоняется от признания вины киевского режима в безрассудных атаках на ЗАЭС. По его словам, таким образом агентство сохраняет беспристрастность.