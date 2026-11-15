В МИД Ирана заявили, что инспекции МАГАТЭ на АЭС "Бушер" проводятся регулярно МИД Ирана: на АЭС "Бушер" регулярно проводятся инспекции МАГАТЭ

Москва15 ноя Вести.Инспекции МАГАТЭ на атомной электростанции (АЭС) "Бушер" проводятся в регулярном порядке, Иран не приостанавливал свои обязательства. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

По его словам, которые приводит издание Nournews, из-за навязанной ситуации основная часть сотрудничества с агентством приостановлена, но работа по атомному реактору продолжается.

В отношении атомного реактора в Бушере эти инспекции периодически проводятся как в соответствии с двусторонним контрактом с Россией, так и на основе наших обязательств по гарантиям сказал Багаи в ходе пресс-конференции в Тегеране

Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.