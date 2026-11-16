В МИД Ирана отказались пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Тегеран отверг призыв МАГАТЭ допустить инспекторов к ядерным объектам

Москва16 ноя Вести.Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана отверг призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставить доступ к ядерным объектам, передает агентство Fars.

Уточняется, что Тегеран не будет этого делать, "пока не закончится война."

При этом заместитель министра отметил, что просьба МАГАТЭ разрешить инспекторам посетить поврежденные ядерные объекты Ирана, скорее всего, “связана с оценкой эффективности американского оружия".

Ранее сообщалось, что страны Запада используют систему гарантий МАГАТЭ как инструмент политического давления на неугодные государства.