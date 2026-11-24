РИА Новости: Тегеран не станет вывозить обогащенный уран за границу

СМИ: в Иране не намерены вывозить обогащенный уран за пределы страны РИА Новости: Тегеран не станет вывозить обогащенный уран за границу

Москва24 ноя Вести.Исламская Республика Иран не будет вывозить обогащенный уран за пределы страны. Ядерные материалы останутся под надзором властей и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом глава секции интересов Ирана в Каире Моджтаба Фердоусипур заявил в интервью РИА Новости.

Принцип Ирана остается неизменным - иранский уран останется в Иране, под полным суверенитетом страны и надзором Международного агентства по атомной энергии сказал Фирдоусипур

Он также отметил, что Иран детально изучает катарско-пакистанскую инициативу. Новые возможные договоренности закрепят за Тегераном право обогащать уран на своей территории до уровня 3,67% в обмен на ослабление санкций и разблокирование части замороженных активов

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к переговорам, но требует от США четкого сигнала.