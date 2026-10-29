КСИР: Иран перехватил управление американским БПЛА MQM-170 и посадил его

В Иране сообщили о перехвате американского беспилотника над Ормузским проливом КСИР: Иран перехватил управление американским БПЛА MQM-170 и посадил его

Москва29 окт Вести.Иранские военные перехватили управление американским разведывательным беспилотником MQM-170 и смогли посадить его к западу от Ормузского пролива.

Об этом сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

В публикации указывается, что военно-морские силы КСИР в ходе успешной операции смогли обнаружить беспилотник MQM-170 в западной части Ормузского пролива, после чего установили контроль над системой управления аппарата и посадили его в целостности.

Иранские военные отметили, что летательный аппарат, вылетевший с территории одной из стран в южной части Персидского залива, занимался разведкой систем противовоздушной обороны (ПВО) Ирана на побережье Персидского залива и Ормузского пролива.

В КСИР заявили, что проведенная операция позволит Ирану изучить оборудование, а также собранные беспилотником данные.

Ранее сообщалось, что беспилотник США LUCAS был перехвачен средствами противовоздушной обороны армии Ирана в небе над Бендер-Аббасом.