Киев на иранском телевидении назвали в числе потенциальных целей для ракет

В Иране в число потенциальных целей для ракет добавили Киев, Львов и Одессу Киев на иранском телевидении назвали в числе потенциальных целей для ракет

Москва4 ноя Вести.Иранский государственный телеканал IRINN показал в эфире инфографику с картой, где в числе потенциальных целей для ударов ракет были указаны Киев, Львов, Одесса и польский Жешув.

Программа была посвящена тому, как Тегеран может ответить в случае, если США возобновят удары по Исламской Республике.

Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников говорится в подписи к инфографике

Ранее было опубликовано послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он заявил, что не стоит надеяться на изменение риторики Вашингтона в отношении Тегерана после промежуточных выборов в Конгресс США. Он также не считает, что враждебность Америки можно усмирить, если пойти на уступки.