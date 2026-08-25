Запиравшего детей-инвалидов в ящик жителя Иркутска отправили в колонию на 3 года

В Иркутске осужден мужчина, запиравший детей-инвалидов в деревянный ящик Запиравшего детей-инвалидов в ящик жителя Иркутска отправили в колонию на 3 года

Москва25 авг Вести.В Иркутске суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в незаконном лишении свободы двух детей-инвалидов. Как сообщает прокуратура региона, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, с января по март 2025 года фигурант присматривал за 12-летней девочкой и 16-летним подростком, опекуном которых являлась его сожительница. Когда женщину положили в больницу, мужчина, уходя из дома, ограничивал передвижение детей, пока об этом не узнали знакомые и передали информацию полиции.

Закрывал их в самостоятельно собранные из досок деревянные ящики, оборудованные запирающим устройством, которые находились в запертой на навесной замок комнате на первом этаже коттеджа в СНТ "Банковец" Ленинского округа Иркутска… Мужчина признан виновным в преступлении и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что фигурант вину признал и раскаялся. Дети изъяты из семьи.