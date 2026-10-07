В Приангарье увеличили число опергрупп по регулированию численности медведей

В Иркутской области увеличили число групп по регулированию численности медведей В Приангарье увеличили число опергрупп по регулированию численности медведей

Москва7 окт Вести.В Иркутской области увеличили количество оперативных групп по регулированию численности медведей, к 7 октября в регионе ликвидировано 414 хищников, сообщили в правительстве Приангарья.

Количество оперативных групп, которые занимаются регулированием численности медведей, увеличено в Иркутской области со 142 до 154. Их общая численность возросла с 327 до 360 человек сказано в сообщении

За прошедшие сутки были отстрелены девять медведей: по два в Усть-Илимском, Нижнеудинском, Зиминском, Казачинско-Ленском районах и один – в окрестностях Ангарска.

Всего в 2026 году в рамках регулирования численности медведей в регионе добыто 414 особей.