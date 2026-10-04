ElDiario: в Испании Шария и его супругу заподозрили в налоговом преступлении

В Испании заподозрили блогера Шария в налоговом преступлении ElDiario: в Испании Шария и его супругу заподозрили в налоговом преступлении

Москва4 окт Вести.Украинского блогера Анатолия Шария и его супругу Ольгу Бондаренко подозревают в Испании в налоговом преступлении, сообщила газета ElDiario со ссылкой на материалы дела. По ее данным, паре могут предъявить штрафы на общую сумму до 10,7 миллиона евро.

Оба проходят в Испании фигурантами расследования по подозрению в налоговом преступлении… согласно документу от февраля 2026 года, общая сумма штрафов, которую в итоге могут потребовать взыскать с пары, составляет 10,7 миллиона евро говорится в материале

Кроме того, следствие также изучает признаки отмывания денег, подделки документов, а также сокрытия имущества от возможного взыскания.

Предполагаемая неуплата налогов, по оценке экспертов налогового агентства, могла составить около 150,9 тысячи евро в 2018 году и 387,6 тысячи евро в 2022-м. Также следователи изучают возможные дополнительные источники доходов супругов в 2019-2021 годах, счета в других странах, переводы и платежи через онлайн-платформы, операции с криптовалютами.

В июне 2026 года, как следует из материала, в доме пары прошел обыск. Тогда, по данным издания, правоохранители обнаружили около 800 тысяч евро в криптовалюте, ювелирные изделия, часы, предметы искусства и другие ценности стоимостью около 400 тысяч евро. Суд постановил арестовать часть имущества и цифровых активов .

Шарий и Бондаренко обвинения о незаконном происхождении денег отвергают.