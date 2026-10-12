Москва12 окт Вести.Испанские суды наложили арест на квартиру и виллу украинского блогера Анатолия Шария, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Квартиру в жилом комплексе "Маринер" в Сегур-де-Калафеле (провинция Таррагона) арестовали 17 июня 2026 года по постановлению суда Эль-Вендреля в рамках дела № 243/2024-1, которое находится на стадии предварительного расследования. По словам собеседника издания, квартира остается у владельца, но продать, подарить или заложить ее он не сможет.

По решению суда в Аликанте под арест попала и вилла Шария в Рода-де-Бара площадью 265 кв. м, которую блогер уже успел продать. Обеспечительные меры на нее наложили еще в октябре 2025 года.

Ранее испанская газета elDiario писала, что сотрудники испанских правоохранительных органов расследуют дело против Шария и его супруги Ольги Бондаренко по подозрению в отмывании денег, уклонении от налогов, сокрытии активов и подделке документов. Следствие особенно заинтересовала продажа дома в Рода-де-Бара, через которую блогер, предположительно, легализовал теневые доходы.