В Италии высмеяли обвинения в адрес РФ во вмешательстве в дела Исландии

В Италии назвали абсурдом обвинения в адрес РФ по итогам референдума в Исландии В Италии высмеяли обвинения в адрес РФ во вмешательстве в дела Исландии

Москва1 сен Вести.Попытки обвинить Россию во влиянии на итоги референдума в Исландии о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС абсурдны, заявил итальянский журналист Томас Фази.

Им потребовалось всего 48 часов, чтобы обвинить Россию… Правящая элита превратилась в пародию на саму себя написал он в соцсети Х

Так журналист прокомментировал материал газеты La Reppublica, автор которого указал на якобы российское вмешательство в дела Исландии.

Референдум о возобновлении переговоров в членстве в ЕС прошел в Исландии 29 августа. Против переговоров проголосовало около 53% исландцев.

Заявка на вступление в Евросоюз была подана Исландией в 2009 году в период после глобального финансового кризиса. Однако переговорный процесс был заморожен через четыре года новым правительством - одним из препятствий стали разногласия с ЕС по поводу рыболовной и аграрной политики.