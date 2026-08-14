В Удмуртии за не ту возрастную маркировку оштрафованы устроители рок-фестиваля

В Ижевске оштрафовали организаторов фестиваля "Улетай-2025" В Удмуртии за не ту возрастную маркировку оштрафованы устроители рок-фестиваля

Москва14 авг Вести.Организаторы рок-фестиваля "Улетай-2025" в Удмуртии оштрафованы за неправильную возрастную маркировку на афишах. Мероприятие было помечен маркировкой 0+, а со сцены звучали песни с нецензурной бранью и пропагандой наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура установила, что организаторы разместили на афишах мероприятия маркировку 0+, вход для детей до 12 лет был бесплатным говорится в сообщении

При этом в фестивале принимали участие группы F.P.G., Jane Air, "Смех", "Лучший самый день" и "Читмил", в текстах песен которых есть нецензурная брань, пропаганда наркотических средств и нетрадиционных отношений.

ООО "ПКП "Мобил-Лайн" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Отмечается, что изначально организаторам фестиваля грозил штраф до 50 тысяч рублей или административная приостановка деятельности на срок до 90 суток, но они добровольно прекратили противоправное поведение и устранили нарушение, что сочли смягчающими ответственность обстоятельствами.