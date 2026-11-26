ВС РФ уничтожили цех по сборке дронов ВСУ в Изюме

В Изюме уничтожили цех по сборке дронов ВСУ, расположенный в гостинице ВС РФ уничтожили цех по сборке дронов ВСУ в Изюме

Москва26 ноя Вести.Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад и цех сборки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в недействующей гостинице "Кременец" в Изюме Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства добавил, что также был уничтожен склад наземных робототехнических комплексов противника в районе городского рынка.

Там операторы БПЛА собирали дроны для очередных медийных акций. Теперь ни гостиницы, ни мастерской, ни "птичек" сказал источник

Ранее Telegram-канал "Северный ветер" сообщил, что командование ВСУ не может вывести на восполнение один из батальонов в Харьковской области из-за отсутствия замены, а украинские боевики продолжают нести тяжелые потери.