Москва26 нояВести.Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад и цех сборки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в недействующей гостинице "Кременец" в Изюме Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Собеседник агентства добавил, что также был уничтожен склад наземных робототехнических комплексов противника в районе городского рынка.
Там операторы БПЛА собирали дроны для очередных медийных акций. Теперь ни гостиницы, ни мастерской, ни "птичек"сказал источник
Ранее Telegram-канал "Северный ветер" сообщил, что командование ВСУ не может вывести на восполнение один из батальонов в Харьковской области из-за отсутствия замены, а украинские боевики продолжают нести тяжелые потери.