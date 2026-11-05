В Канаде будут судить обвиняемого в передаче секретных данных Украине военного Суд Канады 9 декабря рассмотрит дело передавшего Киеву секретные данные военного

Москва5 ноя Вести.Военный суд Канады назначил на 9 декабря 2026 года начало основного разбирательства по делу сотрудника местной военной контрразведки Мэттью Робара, которого обвиняют в передаче секретных данных украинской стороне. Об этом сообщил местный телеканал CBC.

Изначальные восемь пунктов обвинения сократили до трех. Они касаются передачи Робаром конфиденциальных материалов "зарубежной структуре" без санкции руководства разведслужбы. Какую именно структуру, с которой обвиняемый сотрудничал с сентября 2024 года по февраль 2025 года, имеет в виду следствие, CBC не уточнил.

Помимо этого, военнослужащему инкриминируют незаконное хранение огнестрельного оружия.

Ряд канадских СМИ до этого сообщил, что получателем секретных данных выступала украинская разведка. О задержании Робара стало известно в декабре 2025 года.

Ранее экс-глава управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США Бретт Сильвия признался в передаче журналистам секретной информации о конфликте на Украине.