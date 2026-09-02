Москва2 сенВести.С 26 августа в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии идут поиски трех молодых людей, пропавших без вести. Об этом, 2 сентября, сообщили в МВД по региону в мессенджере MAX.
Предположительно, речь идет о двух сестрах 2002 и 2003 годов рождения и их брате 2005 года рождения.
Напомним, что 26 августа текущего года, приблизительно в 20.00, молодые люди ушли из дома в неизвестном направлении и по настоящее время не выходят на связьотмечается в сообщении
Искать молодых людей помогают служебные собаки и дроны МВД по КЧР.