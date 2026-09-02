Две сестры и брат пропали в Карачаево-Черкесии 26 августа

В Карачаево-Черкесии с 26 августа ищут двух сестер и брата Две сестры и брат пропали в Карачаево-Черкесии 26 августа

Москва2 сен Вести.С 26 августа в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии идут поиски трех молодых людей, пропавших без вести. Об этом, 2 сентября, сообщили в МВД по региону в мессенджере MAX.

Предположительно, речь идет о двух сестрах 2002 и 2003 годов рождения и их брате 2005 года рождения.

Напомним, что 26 августа текущего года, приблизительно в 20.00, молодые люди ушли из дома в неизвестном направлении и по настоящее время не выходят на связь отмечается в сообщении

Искать молодых людей помогают служебные собаки и дроны МВД по КЧР.