Mash: в лесу нашли телефоны двух сестер и брата, пропавших в Карачаево-Черкессии

В лесу нашли телефоны и одежду пропавших в КЧР двух сестер и брата Mash: в лесу нашли телефоны двух сестер и брата, пропавших в Карачаево-Черкессии

Москва3 сен Вести.Во время поисков двух сестер и брата, пропавших в Карачаево-Черкессии, нашли их телефоны и одежду, сообщает Mash.

Рамзана (20 лет), Айшат (24 года) и Аминат (23 года) Чомаевых ищут уже больше недели. Они ушли из дома во время вечерней молитвы в Малокарачаевском районе вечером 26 августа.

Брат оставил паспорт, сестры свои забрали. Записок никто не оставил, конфликтов ни у кого не было. Семья жила в двухэтажном доме и вела бизнес — они держали хозяйство с животными сказано в публикации

Уточняется, что старшая сестра недавно бросила обучение в медицинском вузе, где отучилась два года.

В настоящее время поиски пропавших ведутся силами волонтеров, полиции и кинологов. Правоохранители отрабатывают версии пропажи молодых людей.

Также известно, что у отца пропавших есть еще одна семья в другом городе.