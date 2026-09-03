Москва3 сенВести.Во время поисков двух сестер и брата, пропавших в Карачаево-Черкессии, нашли их телефоны и одежду, сообщает Mash.
Рамзана (20 лет), Айшат (24 года) и Аминат (23 года) Чомаевых ищут уже больше недели. Они ушли из дома во время вечерней молитвы в Малокарачаевском районе вечером 26 августа.
Брат оставил паспорт, сестры свои забрали. Записок никто не оставил, конфликтов ни у кого не было. Семья жила в двухэтажном доме и вела бизнес — они держали хозяйство с животнымисказано в публикации
Уточняется, что старшая сестра недавно бросила обучение в медицинском вузе, где отучилась два года.
В настоящее время поиски пропавших ведутся силами волонтеров, полиции и кинологов. Правоохранители отрабатывают версии пропажи молодых людей.
Также известно, что у отца пропавших есть еще одна семья в другом городе.