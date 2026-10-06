В Карелии задержали пару, которая пыталась убить знакомого В Карелии супруги не смогли застрелить знакомого из-за осечки ружья

Москва6 окт Вести.Силовики задержали в Карелии супружескую пару, которая пыталась убить знакомого из-за личной неприязни, мужчину спасла осечка оружия, сообщили в СУ СКР по республике.

По версии следствия, в конце июля этого года на территории СНТ в Суоярвском районе нетрезвая женщина и ее супруг попытались расправиться со знакомым.

В момент, когда супруг женщины удерживал потерпевшего на земле и наносил ему удары, фигурантка подошла к мужчине, направила дуло ружья в область его головы и несколько раз нажала на спусковой крючок. Свои преступные намерения она не довела до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, связанным с осечкой оружия говорится в сообщении

После неудачного покушения супруги спрятали оружие.

В СК добавили, что женщину задерживали при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков у фигурантов нашли устройство для снаряжения патронов.

Отмечается, что мужчину ранее арестовали в рамках расследования другого уголовного дела. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантки.