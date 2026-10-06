Москва6 октВести.Силовики задержали в Карелии супружескую пару, которая пыталась убить знакомого из-за личной неприязни, мужчину спасла осечка оружия, сообщили в СУ СКР по республике.
По версии следствия, в конце июля этого года на территории СНТ в Суоярвском районе нетрезвая женщина и ее супруг попытались расправиться со знакомым.
В момент, когда супруг женщины удерживал потерпевшего на земле и наносил ему удары, фигурантка подошла к мужчине, направила дуло ружья в область его головы и несколько раз нажала на спусковой крючок. Свои преступные намерения она не довела до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, связанным с осечкой оружияговорится в сообщении
После неудачного покушения супруги спрятали оружие.
В СК добавили, что женщину задерживали при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков у фигурантов нашли устройство для снаряжения патронов.
Отмечается, что мужчину ранее арестовали в рамках расследования другого уголовного дела. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантки.