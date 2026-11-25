В Казахстане нашли подозреваемых в разрушении стелы красноармейцам Полиция нашла подозреваемых в разрушении памятной стелы в Казахстане

Москва25 ноя Вести.Полиция Жамбылской области Казахстана установила подозреваемых по делу о разрушении памятной стелы в Таразе. Монумент был установлен на месте госпитального захоронения бойцов Красной армии, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По факту осквернения памятника полицией установлены и доставлены подозреваемые. Ими оказались трое учащихся 7-го класса одной из школ города Тараза. Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет. Их родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей говорится в сообщении

Кроме того, полиция направила представления в управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних. В них указано на необходимость устранить причины и условия, которые могли способствовать правонарушению.

В департаменте полиции подчеркнули, что любые проявления вандализма недопустимы и будут пресекаться, а каждый подобный случай получит правовую оценку.

О почти полном разрушении стелы сообщили 18 ноября. После этого генконсульство РФ обратилось к казахстанским властям с призывом тщательно расследовать случившееся.