В Казахстане восстановили разрушенную вандалами стелу бойцам Красной армии Разрушенная вандалами стела красноармейцам в Казахстане восстановлена

Москва20 ноя Вести.Стелу бойцам Красной армии в городе Тараз в Казахстане, ранее разрушенную вандалами, к настоящему моменту восстановили. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Алма-Ате в своем Telegram-канале.

Монумент установлен на месте захоронения 72 советских военнослужащих, умерших в госпиталях Тараза во время Великой Отечественной войны.

Разрушенная стела на месте госпитального захоронения 72 неизвестных бойцов, умерших от ран в эвакуационных госпиталях г. Джамбула во время Великой Отечественной войны, полностью восстановлена говорится в публикации

В Генконсульстве выразили уверенность, что Казахстан продолжит расследовать инцидент, а виновные будут установлены и понесут серьезное наказание.

Российская сторона поблагодарила руководство Жамбылской области и Тараза за оперативные шаги, направленные на ремонт мемориала и приведение его в надлежащий вид.

О практически полном разрушении стелы стало известно 18 ноября. Генконсульство обратилось к властям Казахстана и призвало их провести тщательное расследование произошедшего.

Ранее, 15 октября, стела была открыта после проведения масштабного ремонта.