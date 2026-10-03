Операторов в Казахстане оштрафовали за превышение сигнала в УИС

В Казахстане операторов оштрафовали за сильный сигнал в колониях Операторов в Казахстане оштрафовали за превышение сигнала в УИС

Москва3 окт Вести.В Казахстане трех операторов сотовой связи оштрафовали за превышение допустимого уровня сигнала на территории учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) в Костанайской области. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны.

По данным ведомства, замеры показали превышение сигнала у ТОО "Кар-Тел" (Beeline), АО "Kcell" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (ALTEL, Tele2) на территории трех учреждений УИС.

Все три оператора сотовой связи привлечены к административной ответственности по статье 637 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа говорится в сообщении

В прокуратуре напомнили, что операторы обязаны настраивать свои сети так, чтобы ограничивать распространение радиосигнала в учреждениях УИС, однако эти требования не выполнялись.

Ранее прокуроры выявляли в таких учреждениях преступления, совершенные с использованием мобильных телефонов. В частности, один из осужденных с помощью телефона совершил мошенничество на сумму более 4 млн тенге - свыше 8,9 тыс. долларов. У него изъяли телефоны, а самого осужденного привлекли к уголовной ответственности.

В Генпрокуратуре пояснили, что принимаемые меры должны обеспечить соблюдение операторами требований закона и исключить возможность использования сотовой связи в учреждениях УИС без дополнительных расходов для государства.