В Казахстане выставили на торги один из крупнейших советских оборонных заводов В Казахстане выставили на торги Петропавловский завод тяжелого машиностроения

Москва11 сен Вести.Национальная компания "Казахстан инжиниринг" выставила на торги 100% акций Петропавловского завода тяжелого машиностроения (ПЗТМ) – одного из крупнейших оборонных предприятий, которое во времена СССР производило ракеты. Информация о торгах опубликована на портале e-Qazyna.

Стартовая цена лота составляет 17,817 миллиарда тенге, или 3,326 миллиарда рублей. Покупатели ПЗТМ, по условиям торгов, будут также обязаны погасить кредитную задолженность перед "Казахстан инжиниринг" в размере 31,6 миллиарда тенге, то есть примерно 5,898 миллиарда рублей.

На покупателя также будет возложена обязанность по сохранению профиля деятельности и рабочих мест на ПЗТМ. Причем не менее двух третей сотрудников завода должны быть гражданами Казахстана. Кроме того, нужно будет погасить долги по зарплате, налогам и другим обязательным платежам.

ПЗТМ заработал в 1961 году. В советское время он производил корпуса двигателей первой и второй ступеней баллистической ракеты комплекса "Темп-С", ракеты комплексов "Точка" и "Точка-У", реактивные противолодочные гравитационные снаряды комплекса "Ливень", исследовательские и метеорологические ракеты.

В настоящее время завод изготавливает оборудование для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой, энергетической и других отраслей промышленности.