В Казани хакеры взломали более 14 500 камер наблюдения Хакеры взломали более 14 500 камер наблюдения в Казани

Москва22 окт Вести.Китайские камеры видеонаблюдения фирмы Dahua, установленные в том числе в школах, домах и на предприятиях Татарстана, взломали хакеры. На экранах появились странные надписи и непристойные рисунки, сообщает Mash Iptash.

Пользователи одной из платформ по кибербезопасности выяснили, что логины и пароли от 14 500 камер этого бренда со всей страны слили в Сеть говорится в сообщении

После взлома в интернете появились предложения по разблокировке системы за оплату. Неизвестные просят за работу шесть тысяч рублей.