Три человека арестованы в Казани за хищения под видом помощи в зону СВО

За хищения под видом помощи в зону СВО арестованы три жителя Казани Три человека арестованы в Казани за хищения под видом помощи в зону СВО

Москва25 ноя Вести.В Казани арестованы три сотрудника одного из предприятий, которые похищали деньги под предлогом сбора средств на гуманитарную помощь в зону СВО, сообщает МВД по Татарстану в MAX.

Поводом для возбуждения в их отношении уголовного дела по статье "Мошенничество" послужила оперативная разработка сотрудников республиканского УФСБ. Они вскрыли преступную схему и задержали подозреваемых.

Было установлено, что путем обмана и злоупотреблением доверием 31-летний начальник механо-обрабатывающего цеха предприятия, его 47-летний заместитель и 36-летний мастер цеха под предлогом сбора денег на гуманитарную помощь в зону СВО вовлекли в мошенничество не меньше 20 своих подчиненных.

Подозреваемые убедили не менее 20 работников цеха отдавать определенную часть заработной платы говорится в публикации

При этом фигуранты, используя свое служебное положение, с целью компенсации затрат подчиненных фиктивно завышали им нормы выработки изготавливаемых изделий.

Перед начислением заработной платы они заблаговременно и в устной форме сообщали рабочим о необходимости перечисления конкретной суммы с учетом приписанной им нормы выработки.

Таким образом за период с января 2023 года по декабрь 2025-го из бюджета предприятия было похищено около 18 миллионов рублей.

Всем троим суд в Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются личности всех участников преступления и точная сумма ущерба, отметили в ведомстве.