В Казани начали работать над продлением второй линии метро

В Казани начали разрабатывать проект продолжения второй ветки метро В Казани начали работать над продлением второй линии метро

Москва3 сен Вести.В Казани начали готовить проект второго участка второй линии метро длиной 6,1 километра в сторону Березовой рощи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление мэрии города.

В Казани начали подготовку проекта планировки территории продления второй линии метрополитена между станциями "100-летие ТАССР" и "Березовая роща" (ул. Братьев Батталовых) отмечается в сообщении

В планах для строительства изъять 18 земельных участках общей площадью 24 гектара. Проект планировки территории планируют завершить до 25 мая следующего года.