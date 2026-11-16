Иноагенту Юлии Галяминой выписали штраф после задержания в Казани

В Казани оштрафовали иноагента Юлию Галямину Иноагенту Юлии Галяминой выписали штраф после задержания в Казани

Москва16 ноя Вести.В Казани после задержания за неповиновение требованиям полиции была оштрафована бывший депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина (признана иноагентом в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) [назначено наказание в виде] штрафа в размере 2 тыс. рублей говорится в сообщении

Юлия Галямина была задержана 14 ноября на железнодорожном вокзале в Казани, отказавшись разблокировать телефон по просьбе сотрудников полиции.

Галямина была муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы с 2017-го по 2021 год. В сентябре 2022 года Минюст внес ее в список иностранных агентов.