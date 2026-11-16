Москва16 нояВести.В Казани после задержания за неповиновение требованиям полиции была оштрафована бывший депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина (признана иноагентом в РФ). Об этом сообщает ТАСС.
По части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) [назначено наказание в виде] штрафа в размере 2 тыс. рублейговорится в сообщении
Юлия Галямина была задержана 14 ноября на железнодорожном вокзале в Казани, отказавшись разблокировать телефон по просьбе сотрудников полиции.
Галямина была муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы с 2017-го по 2021 год. В сентябре 2022 года Минюст внес ее в список иностранных агентов.