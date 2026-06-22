В Казани рассказали об уровне безработицы и нехватке специалистов Уровень безработицы в Казани составляет 0,25%

Москва22 июн Вести.Уровень безработицы в Казани составляет 0,25%, а всего в статусе безработных зарегистрированы 1613 человек, сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на данные городских центров занятости.

Глава комитета экономического развития исполкома Казани Гузель Мингазова отметила, что динамика последних десяти лет позволяет говорить о фактически стабильной ситуации на рынке труда.

В центрах занятости Казани на учете состоят 1613 человек, при этом служба занятости предлагает свыше 13 тыс. вакансий рассказала Мингазова

Таким образом, на одного соискателя приходится более восьми вариантов трудоустройства, при этом на рынке труда сохраняется дисбаланс между предложением и спросом.

Наибольшая потребность в кадрах в Казани отмечается в таких сферах, как строительство, производство, образование и наука, торговля, транспорт и логистика, а также в здравоохранении и социальной сфере, говорится в сообщении.