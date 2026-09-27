МЧС: в Хабаровске продолжают тушить деревянное здание с точками общепита

В Хабаровске продолжают тушить деревянное здание с точками общепита МЧС: в Хабаровске продолжают тушить деревянное здание с точками общепита

Москва27 сен Вести.В Хабаровске на улице Калинин спасатели продолжают тушить деревянное здание с точками общепита. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Бойцы продолжают работать на ликвидации пожара … , ведут проливку и отработку скрытых очагов горения, вскрывают элементы кровли. Учитывая статус объекта как памятника архитектуры все работы ведутся при возможности с минимальным ущербом для здания говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Огонь вспыхнул днем 27 сентября, его удалось локализовать на площади 150 кв. м. На месте работают 25 человек и 8 единиц техники.