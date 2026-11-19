В Хабаровском крае направлено в суд дело о незаконном обороте водных биоресурсов За хранение 21,5 кг черной икры будут судить жителя Хабаровского края

Москва19 ноя Вести.В Хабаровском крае перед судом предстанет 54-летний житель поселка Чныррах, у него дома полицейские обнаружили 43 пластиковых контейнера с осетровой икрой весом более 21,5 кг, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено что в июне 2026 года полицейские у него дома обнаружили 43 пластиковых контейнера с осетровой икрой весом более 21,5 кг. Обвиняемый пояснил, что нашел икру в заброшенном доме и хранил для себя. Когда он увидел, что к дому подъехал полицейский автомобиль, понял, что незаконную продукцию обнаружат, решил ее спрятать, завернул 11 пластиковых контейнеров в куртку и попытался вынести из дома. Но стражи порядка задержали его. Оставшаяся часть икры была изъята из морозилки.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено и направлено в суд говорится в сообщении

Изъятая икра будет уничтожена по решению суда.