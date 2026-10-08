В Хабаровском крае за незаконную добычу краба завели уголовное дело

За незаконную добычу краба в Хабаровском крае судят 18-летнего юношу В Хабаровском крае за незаконную добычу краба завели уголовное дело

Москва8 окт Вести.В Хабаровском крае полицейские задержали юношу, который занимался незаконной добычей краба, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Полицейские задержали 18-летнего местного жителя, незаконно добывшего особо ценные водные биоресурсы в одной из морских бухт Ванинского района Хабаровского кра говорится в сообщении

Не имея разрешительных документов на промысел, молодой человек выловил 23 колючих краба и 14 синих крабов. При этом по законодательству, добыча краба без соответствующего разрешения является грубым нарушением и предусматривает уголовную ответственность.

Возбуждено уголовное дело.