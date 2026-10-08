Москва8 октВести.В Хабаровском крае полицейские задержали юношу, который занимался незаконной добычей краба, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Полицейские задержали 18-летнего местного жителя, незаконно добывшего особо ценные водные биоресурсы в одной из морских бухт Ванинского района Хабаровского краговорится в сообщении
Не имея разрешительных документов на промысел, молодой человек выловил 23 колючих краба и 14 синих крабов. При этом по законодательству, добыча краба без соответствующего разрешения является грубым нарушением и предусматривает уголовную ответственность.
Возбуждено уголовное дело.