В Хабаровском крае подросток подозревается в поджоге крошки для футбольного поля За поджог стройматериала на подростка в Хабаровском крае заведено уголовное дело

Москва3 сен Вести.В городе Юности Хабаровского края возбуждено уголовное дело в отношении подростка, совершившего поджог отделочного материала на реконструируемом стадионе, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В полицию поступила информация о поджоге неизвестными мешков с резиновой крошкой, предназначенной для укладки дорожек футбольного поля. Стражи порядка установили причастных к противоправным деяниям. 14-летний подросток в ночное время гулял по городу и договорился со своими тремя приятелями в возрасте от 13 до 15 лет встретиться у реконструируемого стадиона. Там подростки увидели мешки с материалом для укладки искусственного покрытия и начали прыгать на них. Когда из одного мешка высыпалась резиновая основа, юноша решил поджечь упаковку и взял у своего знакомого зажигалку.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело отмечается в сообщении

На их законных представителей составлены административные протоколы. В итоге, сгорело 24 тонны материала на сумму более 800 тысяч рублей.