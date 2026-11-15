Москва15 нояВести.В Хакасии шестой день ищут мужчину, который загадочно исчез из брошенного на трассе автомобиля. Об этом сообщает Baza.
У найденной машины остались только тапочки.
Как рассказала "Базе" мать 52-летнего Евгения Галина, утром 9 ноября сын пожаловался ей на сильный запах гари в машине и головную боль после ночи, проведенной в салоне. Позже он сообщил супруге, что его якобы преследуют неизвестныеотмечается в сообщении
Семья попросила мужчину обратиться за помощью. Геолокацию Евгения смогли зафиксировать. Однако, когда полиция и скорая приехала к указанной точке, мужчина исчез.
Спустя время машину Евгения нашли на 744 км Амурской магистрали с открытыми дверями и окнами. Документы и деньги находились внутри автомобиля.
Мужчину ищут с помощью дронов.