В Хакасии загадочно исчез мужчина, ранее жаловавшийся на преследование Жаловавшийся на преследование мужчина загадочно исчез в Хакасии

Москва15 ноя Вести.В Хакасии шестой день ищут мужчину, который загадочно исчез из брошенного на трассе автомобиля. Об этом сообщает Baza.

У найденной машины остались только тапочки.

Как рассказала "Базе" мать 52-летнего Евгения Галина, утром 9 ноября сын пожаловался ей на сильный запах гари в машине и головную боль после ночи, проведенной в салоне. Позже он сообщил супруге, что его якобы преследуют неизвестные отмечается в сообщении

Семья попросила мужчину обратиться за помощью. Геолокацию Евгения смогли зафиксировать. Однако, когда полиция и скорая приехала к указанной точке, мужчина исчез.

Спустя время машину Евгения нашли на 744 км Амурской магистрали с открытыми дверями и окнами. Документы и деньги находились внутри автомобиля.

Мужчину ищут с помощью дронов.