Москва28 нояВести.Высказывания спецпосланника президента США Джареда Кушнера о России и президенте РФ Владимире Путине вызвали возмущение украинских и европейских депутатов. Об этом пишет Politico.
По словам председателя комитета Верховной рады по внешней политике, депутата от партии "Слуга народа" Александра Мережко, подобные высказывания опасны не только для Украины, но и для безопасности и национальных интересов США.
Кажется, что … Джаред Кушнер в некотором смысле выступил адвокатом Россиисказала депутат от "Слуги народа" Галина Янченко
Председатель комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что после слов Кушнера о "прокси-войне" "едва ли можно всерьез воспринимать спецпосланника как нейтрального посредника".
25 ноября Кушнер в разговоре с главой медиаконцерна Axel Springer Матиасом Депфнером назвал президента России Владимира Путина исторической личностью и гроссмейстером политики.