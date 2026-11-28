Politico: на Украине раскритиковали Кушнера за слова о России

В Киеве недовольны Кушнером из-за его заявлений о России Politico: на Украине раскритиковали Кушнера за слова о России

Москва28 ноя Вести.Высказывания спецпосланника президента США Джареда Кушнера о России и президенте РФ Владимире Путине вызвали возмущение украинских и европейских депутатов. Об этом пишет Politico.

По словам председателя комитета Верховной рады по внешней политике, депутата от партии "Слуга народа" Александра Мережко, подобные высказывания опасны не только для Украины, но и для безопасности и национальных интересов США.

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Председатель комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что после слов Кушнера о "прокси-войне" "едва ли можно всерьез воспринимать спецпосланника как нейтрального посредника".

25 ноября Кушнер в разговоре с главой медиаконцерна Axel Springer Матиасом Депфнером назвал президента России Владимира Путина исторической личностью и гроссмейстером политики.