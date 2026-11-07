Арахамия заявил, что Украина не заинтересована в участии в G20 без России

В Киеве считают необходимым присутствие Москвы на G20 Арахамия заявил, что Украина не заинтересована в участии в G20 без России

Москва7 ноя Вести.Украина не заинтересована в участии во встрече G20, если на ней не будет представителей России. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, которые приводит украинское СМИ, проведение встречи без российской стороны лишило бы ее смысла, поскольку одним из ключевых вопросов для обсуждения остается урегулирование конфликта.

Мы не соглашаемся, потому что просто сидеть на встрече G20 без россиян – какая тогда была бы тема? Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала сказал Арахамия

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа пригласить главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в случае участия в нем российского лидера.