В Кинешме с 10 по 12 июля проведут третий фестиваль семейных историй На ивановском фестивале семейных историй расскажут о 13 династиях региона

Москва23 июн Вести.Третий фестиваль семейных историй "На память" пройдет в Кинешме Ивановской области с 10 по 12 июля, на нем представят выставку 13 историй династий региона, сообщила ТАСС создатель фамильного музея живой хроники рода Яковлевых ("ЯМузей"), руководитель фестиваля Мария Мурашова.

На выставке представлены 13 семейных историй из разных городов области - Кинешма, Заволжск, Вичуга, Шуя, Палех, Фурманов, Иваново рассказала собеседница агентства

Главной темой фестиваля этого года стало "Семейное дело". В течение трех дней участникам предлагается посмотреть на семью как на пространство передачи опыта, памяти, ремесла.

Первый фестиваль "На память" прошел в честь Года семьи в Кинешме с 8 по 14 июля 2024 года.