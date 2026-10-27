В Киргизии вместо областей и районов создадут более 20 аймаков

В Киргизии области и районы заменят на аймаки В Киргизии вместо областей и районов создадут более 20 аймаков

Москва27 окт Вести.В Киргизии планируют упразднить существующие области и районы и создать вместо них 20 аймаков – округов. Это произойдет в рамках второго этапа административно-территориальной реформы, заявил директор Госагентства по делам местного самоуправления Элчибек Жантаев.

По его словам, аймаки будут больше района, но меньше области.

Теперь будет не 40 районов, а более 20 аймаков. К примеру, Иссык-Кульская область делится на юг и север. В Джалал-Абадской и Ошской областях есть мелкие районы, но рядом крупные потенциальные. На основе этих принципов районы укрупняются и создаются аймаки приводит слова Жантаева госагентство "Кабар"

Административно-территориальная реформа в Киргизии началась в 2023 году. В рамках первого этапа изменили границы некоторых районов, ряд населенных пунктов вошли в состав городов. Сейчас в стране насчитывается более 40 районов, 7 областей и 33 города.