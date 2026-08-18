Москва18 авг Вести.В крупнейшем парке Кишинева "Валя Морилор" благодаря поклонникам появилась стена памяти советского рок-музыканта Виктора Цоя и группы "Кино". На стене изображен портрет музыканта со знаком бесконечности вместо даты смерти, а также цитаты из песен "Звезда по имени солнце", "Кукушка", "Мама - анархия". Об этом пишет ТАСС.

Мы знали, что тысячи людей в Молдавии слушают песни группы "Кино" и будут рады увидеть такую стену. Во время работ обычные прохожие подходили к нам и выражали благодарность рассказал журналистам один из авторов проекта Иван Димов

По его словам, строительство стены памяти оказалось делом небыстрым, так как над ней работала команда энтузиастов, которые раньше такими проектами не занимались.

Ранее в Швеции нашли кассету с записью песни Цоя, которая считалась утраченной.