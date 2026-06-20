В Швеции нашли кассету с записью песни Цоя, которая считалась утраченной Кассету с редкой записью Цоя нашли в Швеции

Москва20 июн Вести.Редкая запись песни Виктора Цоя "Дети минут" найдена в Швеции, сообщил архивист и коллекционер Сергей Чубраев в беседе с KP.RU.

Уточняется, что данный трек музыкант не исполнял на концертах и не записывал в студии.

В публикации говорится, что запись была сделана в 1988 году в Ленинграде на вечеринке у рок-музыканта Георгия Гурьянова. Там присутствовала Сара Океррен, которая приезжала учить русский язык и в гости к отцу (он служил генеральным консулом Швеции в СССР).

Также о существовании песни "Дети минут" упоминал басист группы "Звуки Му" Александр Липницкий, друг Цоя. По его словам, Цой не хотел делать запись этой песни, так как в ней есть сатира на некоторых представителей ленинградской рок-сцены 80-х. Поэтому песня исполнялась лишь в узком кругу близких друзей.

Ранее рукопись песни Цоя "Спокойная ночь" была продана на аукционе. Начальная цена рукописи, которая написана на тетрадном листе, составляла один миллион рублей. При этом, точная сумма продажи не раскрывается.